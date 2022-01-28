По мнению Крала, посетившего контрольный матч "Спартака" со "Слованом", шансы заиграть в чемпионате Англии были бы у полузащитника "красно-белых" Романа Зобнина.
"Как мне кажется, у Романа Зобнина есть правильный менталитет для этого. Также он хорошо физически готов для этого - я не про мускулы, а про бег и атлетическую подготовку. Но важный аспект - ты никогда не знаешь, как адаптируешься к новому городу, одноклубникам и языку", - заявил Крал.
Отметим, что сегодня, 28 января, "Спартак" сыграл вничью со "Слованом" в контрольном матче на сборах в ОАЭ. Москвичи вели со счетом 2:0 после первого тайма, но упустили преимущество. Игра завершилась со счетом 2:2.
Источник: Матч ТВ
Крал: у Зобнина есть правильный менталитет для того, чтобы заиграть в АПЛ
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал, арендованный "Вест Хэмом", ответил на вопрос, кто из нынешних игроков "красно-белых" смог бы заиграть в АПЛ.
Фото: "Спартак"