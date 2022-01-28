— Допускаете, что Ракицкий может уйти в "Спартак"? Почему нет? Он чувствует в себе силы, и если "Зенит" не дает нужный ему контракт, Ракицкий разве должен закончить? — цитирует Широкова "РБ Спорт".
32-летний Ракицкий выступает за команду с берегов Невы с января 2019 года. Защитник перешёл в "Зенит" из "Шахтёра" за 10 миллионов евро. В нынешней кампании украинский футболист в 22 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал шесть голевых передач.
Контракт Ракицкого заканчивается в конце сезона. Ранее агент футболиста заявлял, что, вероятно, Ракицкий покинет "Зенит".
Широков — о Ракицком в "Спартаке": если "Зенит" не дает нужный ему контракт, разве он должен закончить?
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков не удивится уходу защитника команды Ярослава Ракицкого в "Спартак".
Фото: ТАСС