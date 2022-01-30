Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нови Пазар
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Волеренга
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Сделать ставку

Губерниев - о переходе Жиго в "Марсель": это потеря для "Спартака", но я понимаю Самуэля

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о переходе защитника "Спартака" Самуэля Жиго в "Марсель".
Фото: "Спартак"
Ранее "Спартак" объявил о трансфере Жиго в "Марсель". Французский защитник присоединится к новому клубу по окончании нынешнего сезона. До лета он будет выступать за "Спартак" как арендованный футболист. Контракт Жиго с "красно-белыми" был рассчитан до конца сезона.

Губерниев в своем комментарии поддержал Жиго, у которого идет суд с бывшей женой по вопросу опеки над сыном.

"Правильно делает. А вы предлагаете оставаться в "Спартаке" и страдать от того, что он ребенка не видит? Семья - прежде всего. Жиго - молодец. Если не удалось договориться, значит, человек принимает решение, где ему лучше быть. Безусловно, это потеря для "Спартака". Но и Жиго я понимаю, потому что сам отец", - сказал Губерниев.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Жиго нужно находиться во Франции, чтобы иметь возможность получить опеку над сыном. Указывалось, что игрок решил покинуть "Спартак", поскольку хочет опекать ребенка.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Губерниев Спартак Жиго
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Крылья Советов" пока не оформили аренду Игнатьева у "Рубина". Игрок находится на просмотре
Медведев: бразильские футболисты "Зенита" помогут Алберто в адаптации
СМИ: Понсе прошел медобследование в "Эльче". Сделка по его переходу будет оформлена в ближайшее время 4
Азмун: у меня всегда были отличные отношения с болельщиками "Зенита" и со всеми, кто работал в клубе
СМИ: Гринвуд арестован по подозрению в побоях 1
Лепехин: надеюсь, Азмун не затеряется в Бундеслиге. У него есть все качества, чтобы забивать эксклюзив
Лепехин: только время покажет, сможет Юри Алберто заменить Азмуна в "Зените" или нет 1 эксклюзив
Яровинский: Деспотовичу большое спасибо за профессионализм и плодотворную работу
"Вы всегда будете в моем сердце, колхозные фанаты". Азмун попрощался с болельщиками "Зенита" 2
Стало известно, сколько "Рубин" заплатит Деспотовичу за расторжение контракта
Губерниев - о переходе Жиго в "Марсель": это потеря для "Спартака", но я понимаю Самуэля
"Зенит" представил нападающего Алберто в стиле известного бразильского тренда из "ТикТок" (видео) 1
Гол Сперцяна принес "Краснодару" победу над "Волеренгой"
Червиченко: для "Спартака" уход Жиго - большая проблема 2 эксклюзив
Официально: Деспотович покинул "Рубин" 1
Каттани - о переходе Жиго в "Марсель": Самуэля всегда отличали порядочность и прекрасные человеческие качества 3
Гендиректор "Зенита" Медведев высказался о приобретении Юри Алберто и уходе Азмуна 3
СМИ: "Фиорентина" не будет спешить расставаться с Кокориным 3
Медведев: "Зенит" больше не планирует приобретать футболистов этой зимой
Источник: тульский "Арсенал" интересуется Деспотовичем
"Думаю, у Даниила огромное будущее. Он еще даст всем". Дзюба - о поражении Медведева в финале Australian Open 1
"Вот форвард, вот это настоящий форвард". "Зенит" представил Юри Алберто роликом со знаменитыми фразами Розанова 5
СМИ: "Зенит" получит от "Байера" около 4 млн евро за Азмуна 1
"Зенит" объявил о трансфере бразильского форварда Юри Алберто 21
Официально: Азмун покинул "Зенит". Игрок присоединится к "Байеру" в зимнее трансферное окно 18
Романцев оценил приобретения "Спартака" в зимнее трансферное окно 1
Генич: не сомневаюсь, что оставшиеся до лета месяцы Жиго проведет в "Спартаке" на высоком уровне 1
Агент Перейры прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Спартак" 3
Романцев: у Смолова, в отличие от Кокорина, есть характер. Он это уже доказывал
"Рад присоединиться к такому большому клубу". Жиго - о переходе в "Марсель"
Все новости
-