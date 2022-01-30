Ранее "Спартак" объявил о трансфере Жиго в "Марсель". Французский защитник присоединится к новому клубу по окончании нынешнего сезона. До лета он будет выступать за "Спартак" как арендованный футболист. Контракт Жиго с "красно-белыми" был рассчитан до конца сезона.
Губерниев в своем комментарии поддержал Жиго, у которого идет суд с бывшей женой по вопросу опеки над сыном.
"Правильно делает. А вы предлагаете оставаться в "Спартаке" и страдать от того, что он ребенка не видит? Семья - прежде всего. Жиго - молодец. Если не удалось договориться, значит, человек принимает решение, где ему лучше быть. Безусловно, это потеря для "Спартака". Но и Жиго я понимаю, потому что сам отец", - сказал Губерниев.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Жиго нужно находиться во Франции, чтобы иметь возможность получить опеку над сыном. Указывалось, что игрок решил покинуть "Спартак", поскольку хочет опекать ребенка.
Источник: Спорт-Экспресс
Губерниев - о переходе Жиго в "Марсель": это потеря для "Спартака", но я понимаю Самуэля
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о переходе защитника "Спартака" Самуэля Жиго в "Марсель".
Фото: "Спартак"