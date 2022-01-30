Напомним, сегодня "Зенит" объявил о подписании пятилетнего контракта с нападающим Юри Алберто. Последним клубом форварда был "Интернасьонал".
Алберто стал пятым бразильцем в составе "Зенита". Помимо Юри Алберто за "сине-бело-голубых" выступают защитник Дуглас Сантос, а также полузащитники Вендел, Малком и Клаудиньо.
"Зенит" никогда не играл в футбол "бей - беги", у нас всегда были техничные футболисты. А то, что бразильский футбол имеет привлекающие болельщиков отличия, мы все хорошо знаем. Это и владение мячом, и техника, и нацеленность на ворота.
"Уверен, что наши бразильские игроки сделают все для быстрейшей адаптации Юри Алберто в "Зените". Точно так же, как это было с Клаудиньо, который до этого тоже не играл в Европе.
Ранее сегодня петербургский клуб объявил об уходе форварда Сердара Азмуна. Иранец продолжит свою карьеру в "Байере".
В минувшем сезоне бразильской Серии А Алберто провел 33 матча, в которых забил 12 голов и стал автором 3 результативных передач.Портал transfermarkt оценивает стоимость Алберто в 12 млн евро.
Источник: ТАСС
"Зенит" представил нападающего Алберто в стиле известного бразильского тренда из "ТикТок" (видео)
Медведев: бразильские футболисты "Зенита" помогут Алберто в адаптации
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев считает, что выступающие за петербуржцев бразильцы помогут нападающему Юри Алберто адаптироваться в команде.
Фото: ФК "Зенит"