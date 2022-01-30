Кучаев рассказал о самом счастливом дне за время выступлений в ЦСКА

"Наверное, когда взяли Суперкубок, хотя я тогда и не играл. Всегда хочется выигрывать турниры, чемпионат, а единственное, что мы завоевали - это как раз Суперкубок", - сказал Кучаев.
Напомним, что в нынешнее трансферное окно Кучаев перешел из ЦСКА в "Рубин" на правах аренды. Соглашение 23-летнего игрока с казанцами рассчитано до конца текущего сезона. У "Рубина" будет право выкупа контракта Кучаева.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Кучаев принял участие в 13 матчах в составе ЦСКА и не отличился результативными действиями.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. "Рубин" идет 10-м (22 очка).
Источник: Чемпионат
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Фото: ЦСКА