В прошлом сезоне шведский форвард в РПЛ забил в 29 матчах 15 голов. В текущем розыгрыше чемпионата России у Ларссона в 14 матчах нет забитых мячей. Джордан забил 1 гол в матче группового этапа Лиги Европы с "Лестером" (3:4).
"Под руководством Руя Витории я провел, наверное, худший отрезок за всю свою карьеру. Но это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру. Возможно, люди видели, что я играю плохо, думали, что все из-за тренера. Но дело вовсе не в тренере. Я уважаю мистера Виторию и, надеюсь, он так же с уважением относится ко мне", - сказал Ларссон.
В составе "красно-белых" Джордан Ларссон выступает с 2019 года. В общей сложности швед сыграл в 79 матчах, забил 26 голов и стал автором 9 результативных передач. Контракт Ларссона рассчитан до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 млн евро.
Источник: СЭ
Ларссон: под руководством Витории я провел худший отрезок за всю свою карьеру. Но это не его вина
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон признался, что не винит бывшего главного тренера команды Руя Виторию в своей голевой засухе.
Фото: ФК "Спартак"