"Для меня Шатов как и был мальчишкой в 2007 году, так навсегда им и останется. Дай бог, чтобы ему позволяли выходить на поле и здоровье не подводило. Он не для того приезжает в родной город, чтобы играть спустя рукава. Шатов готов был и бесплатно выступать за наш клуб. Но бесплатно уже мы не можем себе его позволить. У него же семья есть", - цитирует Иванова "СЭ".
Напомним, сегодня пресс-служба "Урала" объявила о том, что Шатов подписал с клубом контракт до конца сезона. Ранее полузащитник по обоюдному согласию расторг контракт с "Рубином". После этого Шатов объявил, что приостанавливает карьеру. В текущем сезоне РПЛ на счету игрока три матча, в которых он не отличался результативными действиями.
Шатов начинал футбольную карьеру в "Урале", за который выступал до 2012-го года. После этого полузащитник играл за "Анжи", "Зенит", "Краснодар" и "Рубин". Также на его счету 28 матчей за сборную, в которых он забил два мяча.
Иванов: Шатов готов был и бесплатно играть за "Урал"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал подписание контракта с Олегом Шатовым.
Фото: ФК "Урал"