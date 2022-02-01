"Спартак" приятно удивил этим трансфером. Давно слежу за этим футболистом — это то, что было необходимо и красно-белым, и ЦСКА. Очень мобильный жесткий игрок, просит мяч и не теряет его. Помогает обороне. Думаю, что "Спартак" точно угадал на все 100 процентов, взяв его", - цитирует Корнеева "РБ Спорт".
Напомним, "Спартак" объявил о переходе Мартинса Перейры вчера. Сообщалось, что футболист перешел в стан-красно белых на правах аренды с правом выкупа. Сумма выкупа может составить около 6,5 млн евро.
Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра выступал за "Янг Бойз" с 2019 года. Также он играл за "Лион" и "Труа". В нынешнем сезоне сезоне опорник провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голевой передачей. В составе сборной Люксембурга хавбек сыграл в 49 матчах и забил 1 мяч.
"Спартак" занимает 9-е место в РПЛ, набрав 23 очка в 18 турах. Перед командой поставлена задача выйти в еврокубки по итогам сезона.
Экс-спортивный директор "Зенита": "Спартак" приятно удивил трансфером Мартинса Перейры
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мнением о переходе полузащитника "Янг Бойз" Кристофера Мартинса Перейры в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"