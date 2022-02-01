— Главное отличие Ваноли от Витории? Интенсивность тренировок. Понятно, что какие-то другие вещи он тоже видит по-другому, но интенсивность, пожалуй, главное отличие. Ещё подмечу, что Паоло активнее участвует во внутренних процессах, — цитирует Реброва "Чемпионат".
51-летний Витория был главным тренером московского клуба с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством красно-белые провели 26 матчей, из которых победили в девяти, шесть сыграли вничью и 11 проиграли.
Новым главным тренером "Спартака" стал Паоло Ваноли. Ранее он входил в тренерские штабы Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
Ребров назвал главное отличие Ваноли от Витории
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров сравнил двух тренеров московской команды.
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