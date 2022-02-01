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Источник: травма Классена оказалась несерьезной, он уже вернулся к тренировкам

Повреждение защитника "Спартака" Леона Классена не вывела его из строя надолго.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, Классен уже вернулся к тренировкам с командой. При этом его участие в сегодняшнем товарищеском матче против "Риги" все равно маловероятно.

Напомним, Классен получил повреждение на исходе получаса контрольного матча со "Слованом" и был заменен. Классен перебрался в "Спартак" в это трансферное окно из австрийского "Тироля". В этом сезоне на его счету 17 матчей в австрийской бундеслиге, в которых он отдал шесть результативных передач.

Ранее защитник выступал за "Мюнхен 1860". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Классена в 700 тысяч евро.

Источник: "СЭ"


Теги: Классен Спартак
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