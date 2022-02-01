Как сообщает источник, Классен уже вернулся к тренировкам с командой. При этом его участие в сегодняшнем товарищеском матче против "Риги" все равно маловероятно.
Напомним, Классен получил повреждение на исходе получаса контрольного матча со "Слованом" и был заменен. Классен перебрался в "Спартак" в это трансферное окно из австрийского "Тироля". В этом сезоне на его счету 17 матчей в австрийской бундеслиге, в которых он отдал шесть результативных передач.
Ранее защитник выступал за "Мюнхен 1860". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Классена в 700 тысяч евро.
Источник: "СЭ"
Источник: травма Классена оказалась несерьезной, он уже вернулся к тренировкам
Повреждение защитника "Спартака" Леона Классена не вывела его из строя надолго.
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