Как сообщает источник, "Спартак" уже отправил запрос в "Енисей" по вопросу приобретения Труханова. Сообщается, что клуб рассматривает защитника для укрепления молодежки и "Спартака-2".
Данилу Труханову 18 лет. Он выступает на позиции центрального защитника. Труханов является воспитанником "Енисея" и выступает за вторую команду красноярцев в ФНЛ-2. В нынешнем сезоне на его счету 5 матчей без результативных действий.
После 18 туров РПЛ "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице, на одно очко опережая "Рубин". Всего в активе красно-белых 23 очка.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Ильева
Источник: "Спартак" сделал предложение по защитнику "Енисея"
Защитник "Енисея" Данил Труханов может стать игроком "Спартака".
Фото: ФК "Енисей"