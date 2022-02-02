"Что не получилось в "Рубине", насколько решаемы эти проблемы – для ответов на эти вопросы нужно время. Но он точно очень талантливый футболист, имеющий качества, которые нам интересны: быстр, открывается за спину. Он очень хорошо работает, настраивается реабилитировать свою карьеру", - цитирует Осинькина "Metaratings".
Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин" в 2020-м году. Тогда казанцы заплатили за него около 7 млн евро. С того момента форвард забил 3 мяча за клуб, причем все они были забиты с одиннадцатиметровых.
В нынешнем сезоне Игнатьев провел 10 матчей во всех турнирах и не отличался результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt текущая стоимость Игнатьева составляет 2 млн евро.
"Крылья Советов" после 18 туров занимают восьмое место в РПЛ. В активе команды Игоря Осинькина 27 набранных очков.
Осинькин: Игнатьев - очень талантливый футболист. Он настраивается реабилитировать карьеру
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал переход Ивана Игнатьева в самарский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"