Напомним, этой зимой состав "армейцев" пополнили два новых игрока. На правах свободного агента перешел парагвайский полузащитник Хесус Медина, а в аренду до конца сезона из "Лилля" пришел турецкий атакующий полузащитник Юсуф Языджи.
"У нас не так много футболистов в обойме на данный момент. Готовность улучшается по сравнению с первым сбором, это заметно. Есть ощущение, что мы двигаемся в правильном направлении.
Ждать ли еще новичков? Скажу так, мы надеемся на это", - цитирует Березуцкого Bobsoccer.
ЦСКА в турнирной таблице Российской Премьер-лиги занимает 4-е место, в активе москвичей 30 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Березуцкого проведут 26 февраля - в гостях ЦСКА сыграет со "Спартаком". С 28 января ЦСКА проводит второй тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. Во время этого сбора у "армейцев" запланировано 3 контрольных матча. Вчера армейский клуб в первой игре сбора обыграли "Виборг" (3:2). 5 февраля подопечные Березуцкого встретятся с "Норшелланном".
Василий Березуцкий: надеюсь на то, что в ЦСКА будут еще новички
Тренер ЦСКА Василий Березуцкий оценил состояние футболистов на сборах на данный момент и выразил надежду на появление новых футболистов в команде.
Фото: РПЛ