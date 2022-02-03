Даниил Уткин: если бы Галицкий хотел, он мог бы выпустить 11 воспитанников хоть завтра

Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин высказался о мечте владельца "быков" Сергея Галицкого выпустить в основном составе на игру 11 воспитанников клуба.

Фото: "Чемпионат"





"Верю, что мечта Галицкого про 11 воспитанников в основе осуществится. Этот момент настанет, но через трудности и ошибки. Если бы Галицкий так хотел, он бы мог выпустить их хоть завтра. Просто пока не все воспитанники готовы", - сказал Уткин.



Напомним, что Уткин перешел из "Краснодара" в "Ахмат" на правах аренды в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 22-летний футболист провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.



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Даниил Уткин: если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать "Краснодар" Уткин отметил, что верит в воплощение мечты Галицкого, но при этом, по его словам, "Краснодару" будет непросто осуществить задуманное владельцем клуба."Верю, что мечта Галицкого про 11 воспитанников в основе осуществится. Этот момент настанет, но через трудности и ошибки. Если бы Галицкий так хотел, он бы мог выпустить их хоть завтра. Просто пока не все воспитанники готовы", - сказал Уткин.Напомним, что Уткин перешел из "Краснодара" в "Ахмат" на правах аренды в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 22-летний футболист провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.Источник: Чемпионат