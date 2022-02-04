Чернов, являющийся воспитанником ЦСКА и начинавший профессиональную карьеру в составе "армейцев", заключил со "Спартаком" контракт до 2026 года. При этом в оставшейся части нынешнего сезона он по-прежнему будет выступать за "Крылья Советов", игроком которых является с 2019 года.
Пономарев отметил, что не считает переход в "Спартак" предательством со стороны Чернова.
"Сейчас это вполне нормальное явление. Это в советское время такие переходы считались предательством. <...> Где воспитывался, где начинал - никого не интересует. Абсолютно никакого патриотизма давно нет. Все закончилось с бандитским капитализмом, и патриотизм скончался. Для меня Чернов предателем не является, потому что изменилась идеология", - сказал Пономарев.
Источник: Sport24
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Пономарев: для меня воспитанник ЦСКА Чернов не является предателем после заключения контракта со "Спартаком"
Фото: "Крылья Советов"