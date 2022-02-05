— Да, это правда, — цитирует Хачатурянца "Матч ТВ".
Ранее СМИ сообщали, что глава РПЛ заразился коронавирусом на днях. Хачатурянц чувствует себя нормально и идёт на поправку.
22 ноября Ашот Хачатурянц был единогласно выбран новым президентом Российской Премьер-лиги. Он сменил на этой должности Сергея Прядкина. Хачатурянц был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. Руководители клубов РПЛ проголосовали за него единогласно.
Источник: президент РПЛ Хачатурянц заразился коронавирусом
Хачатурянц подтвердил, что заболел коронавирусом
Президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц подтвердил информацию, что заразился коронавирусом.
Фото: РИА Новости