Напомним, "Зенит" сыграет с "Бетисом" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Ответная игра запланирована на 24 февраля, она пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".
Отметим, что петербургский клуб сейчас проводит тренировочный сбор в Португалии.
Сегодня, 6 февраля, "Бетис" на своем поле примет "Вильярреал" в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток на стадионе "Бенито Вильямарин" прозвучит в 20:30 мск.
"Бетис" последние три матча выиграл с общим счетом 12:1. Подопечные Мануэля Пеллегрини разгромили в Ла Лиге "Алавес" (4:0) и "Эспаньол" (4:1), а также в четвертьфинале Кубка Испании обыграли "Реал Сосьедад" (4:0).
Источник: Metaratings
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Представители тренерского штаба "Зенита" посетят матч "Бетиса" против "Вильярреала"
Тренерский штаб "Зенита" будет следить за игрой соперника по первому раунду плей-офф Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"