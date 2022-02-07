"Понимаю, что пытается построить Паоло Ваноли, в матче против "Спартака" я увидел хорошего соперника. Он предпочитает организованную систему игры по схеме 3-5-2. Мне импонирует эта расстановка, при ней довольно сложно прессинговать. Нужно дать Ваноли время и уже потом оценивать. Я увидел, что он строит крепкую систему", - цитирует Финка "Metaratings".
Напомним, "Спартак" встречался с "Ригой" 2-го февраля на тренировочном сборе в Дубае. Встреча завершилась вничью - 0:0. Остальные контрольные матчи красно-белых под руководством Ваноли также завершились ничейным результатом - 2:2 против "Слована" и 1:1 с "Джохором".
Паоло Ваноли официально возглавил "Спартак" в середине декабря. На этом посту он сменил португальского специалиста Руя Виторию. Ранее Ваноли входил в тренерский штаб Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
После 18 туров "Спартак" занимает 9-е место в РПЛ. В активе красно-белых 23 набранных очка.
Главный тренер "Риги" Финк: в матче против "Спартака" я увидел хорошего соперника. Ваноли строит крепкую систему
Главный тренер "Риги" Торстен Финк поделился мнением об уровне "Спартака", который противостоял рижанам на тренировочном сборе.
Фото: ФК "Спартак"