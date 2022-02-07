Джикия сообщил, что в "Спартаке" не принято шутить над фамилиями окружающих.
"Мы так вообще не шутим. Фамилия - это его родословная. 100% та тема, над которой мы никогда не будем смеяться", - сказал Джикия.
Напомним, что Свинов перешел в "Спартак" из "Факела" в зимнее трансферное окно. 21-летний футболист заключил с московским клубом контракт до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 350 тысяч евро.
Источник: Чемпионат
Джикия: в "Спартаке" никогда не будут смеяться над фамилией Свинова
Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался на тему возможных шуток над фамилией новичка "красно-белых" - вратаря Ильи Свинова.
Фото: "Спартак"