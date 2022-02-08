Гендиректор "Ахмата": наши болельщики тоже не в восторге от введения Fan ID, но они поддерживают команду

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, как в клубе отнеслись к введению "паспорта болельщика" (Fan ID).

Фото: РПЛ





"Если закон принят, его надо исполнять, правильно? Но все это будет только с лета, так что время еще есть, полагаю, последуют какие-то дополнительные разъяснения", - сказал Айдамиров.



Отметим, что фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", высказались против введения Fan ID.



"А они должны поддерживать бойкот? Они тоже не в восторге от того, что надо будет делать Fan ID. Но они поддерживают свою команду. Если они откажутся от поддержки команды, кому от этого будет лучше? Мы с ними встречались, объяснили позицию клуба. Они взяли паузу, но пока нас вроде услышали. Решений никаких не принято", - добавил гендиректор грозненцев.



Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.



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Ранее СМИ сообщили, что не только болельщикам, но и игрокам, тренерам и всему персоналу клубом РПЛ надо будет оформлять Fan ID (паспорт болельщика). Такой пропуск получит название "Карта посетителя спортивных мероприятий". Без этого документа футболисты и тренеры не смогут пройти на стадион."Если закон принят, его надо исполнять, правильно? Но все это будет только с лета, так что время еще есть, полагаю, последуют какие-то дополнительные разъяснения", - сказал Айдамиров.Отметим, что фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", высказались против введения Fan ID."А они должны поддерживать бойкот? Они тоже не в восторге от того, что надо будет делать Fan ID. Но они поддерживают свою команду. Если они откажутся от поддержки команды, кому от этого будет лучше? Мы с ними встречались, объяснили позицию клуба. Они взяли паузу, но пока нас вроде услышали. Решений никаких не принято", - добавил гендиректор грозненцев.Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.Источник: РБ Спорт