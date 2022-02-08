Контрольная игра "Спартак" - "Урал" проходит в Дубае в рамках зимних сборов команд. Встреча началась в 16.00 по московскому времени.
Как сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов, Кофрие и Кутепов не участвуют в матче из-за микроповреждений. Оба игрока работают по индивидуальной программе.
Напомним, что "Спартак" завершил осеннюю часть нынешнего розыгрыша РПЛ на девятом месте в турнирной таблице (23 очка). "Урал" занимает 11-е место (19 очков).
Источник: Матч ТВ
Кофрие и Кутепов пропускают игру "Спартака" с "Уралом" из-за повреждений
Защитники "Спартака" Максимилиано Кофрие и Илья Кутепов пропускают товарищеский матч с "Уралом" из-за повреждений.
Фото: РИА Новости