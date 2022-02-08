По информации источника, аргентинский клуб заплатит ЦСКА за аренду Гайча 1 млн долларов. Часть из этой суммы москвичи будут должны компенсировать "Уэске" за досрочный разрыв аренды.
Отмечается, что в арендном соглашении не будет опции выкупа. О переходе официально должны объявить завтра, 9 февраля. "Сан-Лоренсо" возьмет на себя часть зарплаты Гайча.
Нападающий Адольфо Гайч в составе "Уэски" провел 17 матчей в Сегунде, также он сыграл в матче Кубка Испании. На счету Гайча 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
В московский ЦСКА 22-летний аргентинец перешел из "Сан-Лоренсо" летом 2020 года. В общей сложности за российский клуб Гайч провел 19 матчей и забил 1 гол. Вторую часть прошлого сезона Адольфо провел на правах аренды в итальянском "Беневенто".
Источник: Eurostavka
Источник: ЦСКА и "Сан-Лоренсо" договорились об аренде Гайча за 1 млн долларов
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за "Уэску", продолжит карьеру в "Сан-Лоренсо".
Фото: Getty images