Фернандес отметил, что к матчу российской Премьер-Лиги со "Спартаком" ЦСКА выйдет на стопроцентный уровень физической готовности.
"Сейчас у нас два выходных, потом мы вернемся на третий сбор. И уже после него полностью наберем все кондиции. Не сомневаюсь: к первой официальной игре года против "Спартака" команда выйдет на стопроцентный уровень функциональной готовности", - сказал Фернандес.
Отметим, что матч "Спартак" - ЦСКА пройдет в рамках 19-го тура чемпионата России. Встреча запланирована на 26 февраля.
ЦСКА расположился на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В запасе команды Алексея Березуцкого 30 набранных очков. "Спартак" отстает от "армейцев" на семь очков. "Красно-белые" занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Bobsoccer
Фернандес: не сомневаюсь - к матчу против "Спартака" ЦСКА выйдет на 100-процентный уровень функциональной готовности
Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о подготовке команды к возобновлению сезона.
Фото: ЦСКА