Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов в текущем сезоне провел 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.
"На мой взгляд, Сафонов - один из лучших вратарей Европы. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные. Я счастлив, что у "Краснодара" есть настолько качественный вратарь. Его определенно ждет блистательная карьера", - цитирует Фарке "СЭ".
Ранее СМИ сообщали, что петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно попытается приобрести Матвея Сафонова.
Сафонов провел 7 матчей в составе сборной России. Он был основным вратарем национальной команды в октябрьских и ноябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.
Семак отреагировал на слухи о том, что "Зенит" хочет приобрести Сафонова
Фарке назвал Сафонова одним из лучших вратарей Европы
Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке считает Матвея Сафонова одним из лучших вратарей Европы.
Фото: РФС