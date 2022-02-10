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Нобоа - о новичке "Спартака" Пруцеве: большой талант, очень нравилось тренироваться с ним

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа поделился мнением о новичке "Спартака" - полузащитнике Даниле Пруцеве.
Фото: "Спартак"
Нобоа, выступавший вместе с Пруцевым за "Сочи", выделил Данила среди молодых футболистов РПЛ и рассказал о сильных сторонах этого игрока.

"Кого могу выделить в РПЛ среди молодых игроков? Пруцева. Большой талант, очень нравилось тренироваться с ним. <...> Чем он хорош? Очень хорошее видение поля, объем работы. Да вообще у него есть все качества для классного игрока", - сказал Нобоа.

Напомним, что Пруцев выступал за "Сочи" в минувшем сезоне. В зимнее трансферное окно 21-летний футболист перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов".

Источник: Матч ТВ

Нобоа: "Сочи" старается попасть в Лигу чемпионов. Считаю, что это возможно


Теги: Пруцев Сочи Нобоа Спартак
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