СМИ: несколько клубов ФНЛ хотят арендовать брата Данила Пруцева из "Сочи"

Полузащитник "Сочи" Егор Пруцев может отправиться в аренду в один из клубов ФНЛ.

Фото: РПЛ





Егор Пруцев является младшим братом Данила Пруцева, который в это трансферное окно перебрался в "



Источник: По сведениям источника, в услугах Пруцева заинтересованы "Нефтехимик", " Кубань ", "Волгарь" и "Металлург" из Липецка. При этом отмечается, что главный тренер "Сочи" Владимир Федотов может не согласиться отпускать полузащитника в аренду, поскольку он производит на него положительное впечатление на сборах.Егор Пруцев является младшим братом Данила Пруцева, который в это трансферное окно перебрался в " Спартак ". Первую часть сезона Егор провел в аренде в "Текстильщике", который также выступает во втором по силе чемпионате страны. На счету 19-летнего игрока 24 матча, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.Источник: "Матч ТВ"