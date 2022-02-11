По сведениям источника, в услугах Пруцева заинтересованы "Нефтехимик", "Кубань", "Волгарь" и "Металлург" из Липецка. При этом отмечается, что главный тренер "Сочи" Владимир Федотов может не согласиться отпускать полузащитника в аренду, поскольку он производит на него положительное впечатление на сборах.
Егор Пруцев является младшим братом Данила Пруцева, который в это трансферное окно перебрался в "Спартак". Первую часть сезона Егор провел в аренде в "Текстильщике", который также выступает во втором по силе чемпионате страны. На счету 19-летнего игрока 24 матча, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: несколько клубов ФНЛ хотят арендовать брата Данила Пруцева из "Сочи"
Полузащитник "Сочи" Егор Пруцев может отправиться в аренду в один из клубов ФНЛ.
Фото: РПЛ