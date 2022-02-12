— Что касается Миранчука, то нужно понимать принципы Гасперини: он постоянно ротирует игроков. У него есть три-четыре неприкасаемых футболиста, которые будут в старте всегда, но все остальные получают игровое время. Не сказал бы, что у Миранчука какая-то критичная ситуация, — цитирует Лаксальта "СЭ".
29-летний Лаксальт выступал под руководством Джан Пьеро Гасперини в "Дженоа" в сезонах 14/15 и 15/16. С лета 2021 года уругвайский защитник является футболистом "Динамо". В нынешнем сезоне Лаксальт в семи матчах чемпионата России не отметился результативными действиями.
26-летний Миранчук выступает за "Аталанту" с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 16 матчах во всех турнирах забил гол и отдал три голевые передачи.
Лаксальт — о Миранчуке: не сказал бы, что у него какая-то критичная ситуация в "Аталанте"
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт прокомментировал ситуацию с игровым временем полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: ФК "Динамо"