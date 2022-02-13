Как сообщает пресс-служба "Зенита", по результатам обследования у игрока выявили повреждение связок голеностопа. Отмечается, что точные скоро восстановления защитника станут известны в ближайшие дни.
Напомним, Ловрен получил повреждение в ходе матча против "Копенгагена" (2:1) на Atlantic Cup. После этого хорват пропустил следующий контрольный матч против "Брондбю".
В нынешнем сезоне на счету Ловрена 19 матчей за "Зенит" во всех турнирах. 32-летний защитник не отличался результативными действиями. Он выступает за питерцев с 2020-го года. Ранее Ловрен играл в "Ливерпуле", "Саутгемптоне", "Лионе" и "Динамо" из Загреба.
У Ловрена выявили повреждение связок голеностопа
Стал известен характер повреждения защитника "Зенита" Деяна Ловрена.
Фото: РПЛ