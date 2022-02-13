"Спартак". Я смотрел матч, который закончился со счётом 7:1. Помню, мы посмеялись с Клаудиньо. Раньше я играл за красно-белый "Интернасьонал", а наш принципиальный соперник "Гремио" носил синие цвета.
Теперь в моей жизни всё наоборот: буду биться за сине-бело-голубых против красно-белых. Думаю ли я об этом соперничестве? Да, и всю красную одежду оставлю в Бразилии", - цитирует Алберто "Чемпионат".
Напомним, Алберто заменил в составе питерцев Сердара Азмуна, который стал игроком немецкого "Байера". Сообщалось, что "Зенит" заплатил за форварда от 20 до 24 млн евро.
В прошедшем сезоне 20-летний нападающий провел 55 матчей за "Интернасьонал" во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи. По оценке ресурса Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 12 млн евро.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ в статусе лидера чемпионата. В активе команды 38 очков в 18 встречах. Также подопечные Сергея Семака сыграют в 1/16 Лиги Европы против "Бетиса".
Юри Алберто: раньше я играл за красно-белый "Интернасьонал", а теперь всю красную одежду оставлю в Бразилии
Фото: ФК "Зенит"