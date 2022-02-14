Контракт Ракицкого с "петербургским клубом заканчивается в июне.
Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что сине-бело-голубые возьмут защитника "Кайрата" Нуралы Алипа в аренду до конца сезона.
"Ракицкий продлит контракт с "Зенитом". Очереди за украинцем нет. Это его агент может "дуть", что у них там много предложений: "Спартак", еще кто-то... Ребята, не смешите. Ярослав уже доигрывает. А в Европе с контракта придется платить большие налоги.
Неизвестно, заиграет Алип или нет. Поэтому даже в 50 лет Ракицкий, думаю, сильнее будет, чем этот казах. Вряд ли его взяли для увеличения аудитории болельщиков Просто у Семака проблема с центральными защитниками, а Алип не будет считаться в чемпионате России легионером", - сказал Сафонов.
Защитник Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019 года за 10 млн евро из "Шахтера". В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и стал автором 6 результативных передач. Всего за петербургский клуб Ракицкий сыграл в 107 матчах, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач.
"Зенит" занимает 1-е место в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 38 очков.
Источник: Спорт уик-энд
Агент Сафонов: Ракицкий даже в 50 будет лучше, чем казахстанец Алип
Агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию с контрактом защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.
Фото: ФК "Зенит"