"Я верю в своих арбитров. Верю, что клубы ведут себя спортивно". Витор Перейра - о коррупции

Руководитель департамента судейства РФС Витор Перейра заявил, что не склонен считать, что российские судьи могут работать в интересах той или иной команды, прибегая к коррупции.

Фото: РФС





Напомним, Витор Перейра возглавил департамент судейства РФС в 2021 году. Предыдущим главой департамента был венгр Виктор Кашшаи. Соглашение РФС с Перейрой рассчитано на два года. Его заместителем стал 57-летний финн Йоуни Хютия.



Первый тур в 2022 году состоится с 26 по 28 февраля.



После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский " "Я верю в своих арбитров. Верю, что клубы ведут себя спортивно. Я сам работаю честно, работаю с честными людьми. Таков мой настрой", - цитирует Перейру Sport24 Напомним, Витор Перейра возглавил департамент судейства РФС в 2021 году. Предыдущим главой департамента был венгр Виктор Кашшаи. Соглашение РФС с Перейрой рассчитано на два года. Его заместителем стал 57-летний финн Йоуни Хютия.Первый тур в 2022 году состоится с 26 по 28 февраля.После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский " Зенит ". В активе "сине-бело-голубых" 38 очков. На 2 очка от подопечных Семака отстает " Динамо " (36 очков), "бело-голубые" занимают второе место. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко).