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Алип: Бердыев обращает внимание на каждую деталь. Больше времени на тренировках он уделяет обороне

Защитник "Зенита" Нуралы Алип рассказал о совместной работе с Курбаном Бердыевым в "Кайрате".
Фото: Instagram
Алип, игравший в "Кайрате" под руководством Бердыева до перехода в "Зенит", ответил на вопрос о том, в чем заключаются сильные стороны этого специалиста.

"На каждую деталь обращает внимание. В "Кайрате" у Бердыева есть отдельная тренировка на оборону, он ей больше времени уделяет. Пристально следит за компактностью - если кто-то разрывает линию, он жестко пихает. На теории объясняет, что так нельзя делать, и на тренировке мы стараемся не повторять этого", - рассказал Алип.

Напомним, что Алип перешел из "Кайрата" в "Зенит" в зимнее трансферное окно. Он находился в команде не просмотре. По итогам сборов тренерский штаб "Зенита" решил оставить казахстанского защитника в команде. Алип будет играть в петербургском клубе на правах аренды.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Алип Бердыев Кайрат Зенит
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