Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг
23:00
Манчестер СитиНе начат
П1 7.2X 4.9П2 1.44
ПСЖ
23:00
РеалНе начат
П1 1.95X 3.8П2 3.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
23:15
БрайтонНе начат
П1 1.77X 3.85П2 4.7

Товарищеские матчи. Клубы

Сарпсборг
1 - 1 1 1
Краснодар1 тайм
Мольде
0 - 1 0 1
Ростов1 тайм
Сделать ставку

Защитник "Сочи" Прохин: больше всего удовольствия в этом сезоне доставила победа над "Спартаком" в гостях

Защитник "Сочи" Данила Прохин высказался о победах над "Спартаком", одержанных в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
По словам Прохина, в текущем сезоне он больше всего радовался победе над "Спартаком" на выезде.

"Какая победа доставила больше всего удовольствия? Над "Спартаком" в гостях. Я тогда вышел во втором тайме после болезни: мы проигрывали 0:1, но выиграли - 2:1. Домашняя победа над "Спартаком" тоже порадовала. Мы хорошо выглядели и закономерно победили", - заявил Прохин.

Отметим, что ранее Прохин выступал за "Зенит". Сейчас он является игроком "Ростова" и выступает в "Сочи" на правах аренды.

Источник: Чемпионат

Прохин: "Зенит" - это какой-то другой уровень. Мало у кого получается навязать ему борьбу


Теги: Прохин Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

На матче "Динамо" игрока увезли в больницу из-за боли при дыхании после столкновения с соперником
Ткаченко - о критике Орещука в адрес Бакаева: ему нужно закрыть рот, его маргинальное мнение никого не интересует 3
Защитник "Сочи" Прохин: больше всего удовольствия в этом сезоне доставила победа над "Спартаком" в гостях 3
Орещук: Бакаев был сильным игроком, пока не стал избалованным финансами
Прохин: "Зенит" - это какой-то другой уровень. Мало у кого получается навязать ему борьбу 2
Черданцев: фигурное катание невозможно смотреть. Лишний раз отпадают вопросы, почему футбол самый популярный вид спорта 9
Сергеев: мы с Юри Алберто понимаем ответственность за роль бомбардиров в "Зените"
В комитете по этике РФС сообщили, когда пройдет заседание по делу Газизова и Федуна
Юри Алберто: я приехал в Петербург, чтобы мое имя звучало в городе так же громко, как имя Азмуна 3
"Краснодар" поддержал расширение РПЛ до 18 команд 6
Юри Алберто: сбрею бороду, если "Зенит" выиграет Лигу Европы 15
Полузащитник Галкин продлил контракт с "Динамо" и ушел в аренду в РФШ
Ахметов приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА
Березовский: выход Дзюбы в основном составе в матче с "Бетисом" очевиден
Неймар - в заявке "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Реалом". Рамос - вне состава
СМИ: Гапонов, Алип и Сорокин - в сфере интересов "Ахмата"
УЕФА не планирует переносить матчи еврокубков из России 8
Семшов: переход Азмуна в "Байер" может сказаться на матчах "Зенита" с "Бетисом"
Ерохин - лучший бомбардир "Зенита" на зимних сборах 1
В "Химках" подтвердили интерес к форварду "Спартака" Руденко 1
Линекер - о Валиевой: никогда не лезьте в дедушкину аптечку и не принимайте его сердечные препараты 14
Российский вратарь "Буде-Глимт" Хайкин: скучаю по английскому футболу. Попасть туда - моя цель
Комитет Госдумы по спорту рекомендовал к первому чтению законопроект по финалу ЛЧ в Петербурге 1
"Спартак" отправился на заключительный сбор в Турцию
Французская бригада арбитров обслужит матч "Зенита" с "Бетисом" в Лиге Европы
Маттеус: фавориты Лиги чемпионов? "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"
Крауч: не вижу серьезных претендентов на победу в Лиге чемпионов, кроме клубов АПЛ
Бензема высказался о Мбаппе, Месси и Неймаре перед игрой "Реала" с "ПСЖ"
Лига чемпионов возвращается! Мбаппе и Месси против «Реала», битва «Ливерпуля» и «Интера» 1
Алип: Бердыев обращает внимание на каждую деталь. Больше времени на тренировках он уделяет обороне
Все новости
-