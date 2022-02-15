По словам Прохина, в текущем сезоне он больше всего радовался победе над "Спартаком" на выезде.
"Какая победа доставила больше всего удовольствия? Над "Спартаком" в гостях. Я тогда вышел во втором тайме после болезни: мы проигрывали 0:1, но выиграли - 2:1. Домашняя победа над "Спартаком" тоже порадовала. Мы хорошо выглядели и закономерно победили", - заявил Прохин.
Отметим, что ранее Прохин выступал за "Зенит". Сейчас он является игроком "Ростова" и выступает в "Сочи" на правах аренды.
Источник: Чемпионат
Прохин: "Зенит" - это какой-то другой уровень. Мало у кого получается навязать ему борьбу
Защитник "Сочи" Прохин: больше всего удовольствия в этом сезоне доставила победа над "Спартаком" в гостях
Защитник "Сочи" Данила Прохин высказался о победах над "Спартаком", одержанных в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Чемпионат"