Напомним, что ранее "Арсенал" объявил о заключении трехлетнего контракта с Деспотовичем. До этого сербский форвард покинул "Рубин", расторгнув контракт с казанским клубом.
Нападающий Артем Дзюба выступал за туляков во второй части сезона-2017/2018. 33-летний форвард был арендован "Арсеналом" у "Зенита". За 10 матчей Дзюба забил 6 голов.
"Дзюба хорошо выступал за команду, а также сделал выше уровень других игроков. Благодаря таким качественным футболистам партнеры по команде прогрессируют. Думаю, Деспотович, если будет жив-здоров, станет большим усилением для нас", - сказал Божович.
В текущем сезоне нападающий Джордже Деспотович провел за "Рубин" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Источник: Матч ТВ
Главный тренер "Арсенала" Божович сравнил Деспотовича и Дзюбу
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович считает, что новичок команды нападающий Джордже Деспотович может быть так же полезен, как форвард Артем Дзюба в 2018 году.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"