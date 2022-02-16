В Минспорте заявили, что решения по новому лимиту на легионеров в РПЛ еще нет

Российский футбольный союз (РФС) представил в Министерство спорта РФ свои предложения по поводу возможного изменения лимита легионеров в РПЛ.

Фото: РПЛ





Отмечается, что проводятся дополнительные консультации с экспертами.



Ранее появилась информация, что РФС согласовал с Министерством спорта РФ новый формат лимита на легионеров в РПЛ. Лимит вступит в силу уже со следующего сезона. Согласно новым правилам, клубы РПЛ смогут включить в заявку до 13 иностранцев. При этом на поле одновременно смогут выходить 8 из них.



Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.



Источник: "По итогам рассмотрения предложений РФС Министерство спорта будет вносить изменения в действующий лимит на легионеров" - заявили в министерстве.Отмечается, что проводятся дополнительные консультации с экспертами.Ранее появилась информация, что РФС согласовал с Министерством спорта РФ новый формат лимита на легионеров в РПЛ. Лимит вступит в силу уже со следующего сезона. Согласно новым правилам, клубы РПЛ смогут включить в заявку до 13 иностранцев. При этом на поле одновременно смогут выходить 8 из них.Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.Источник: Матч ТВ