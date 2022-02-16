СМИ: "Нижний Новгород" предложил контракт Игбуну

Сильвестр Игбун, находящийся в статусе свободного агента, может подписать контракт с "Нижним Новгородом".

Фото: ФК "Динамо"





В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых форвард забил один гол. Ранее Игбун играл за "Уфу" и датский "Мидтьюлланд". Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость 31-летнего нападающего в 1 млн евро.



"Нижний Новгород" после 18 туров занимает 13-е место в РПЛ. В активе команды Александра Кержакова 19 набранных очков.



Источник: По сведениям источника, нигериец получил от "Нижнего Новгорода" предложение о полугодичном контракте с опцией продления. Напомним, в начале января " Динамо " объявило о расторжении контракта с Игбуном. Он выступал за бело-голубых с 2019-го года.В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых форвард забил один гол. Ранее Игбун играл за "Уфу" и датский "Мидтьюлланд". Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость 31-летнего нападающего в 1 млн евро."Нижний Новгород" после 18 туров занимает 13-е место в РПЛ. В активе команды Александра Кержакова 19 набранных очков.Источник: "Чемпионат"