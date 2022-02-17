Чистяков заявил, что его не утомляют шутки Дзюбы. По словам защитника "Зенита", с Дзюбой приятно находиться в одной команде.
"Не утомляют ли шутки Дзюбы? Нет. С ним классно находиться рядом. Его чувство юмора не утомляет. Когда есть возможность, я слушаю его истории, байки. Очень позитивный человек", - сказал Чистяков.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Дзюба провел 17 матчей, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Чистяков поучаствовал в 17 матчах текущего розыгрыша РПЛ, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Известия
Чистяков: Лукаку чуть быстрее Дзюбы, но Артем идеально борется, против него тяжело
Чистяков: шутки Дзюбы не утомляют. С ним классно находиться рядом
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о чувстве юмора форварда петербургской команды Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости