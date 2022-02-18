В четверг, 17 февраля, было подписано соглашение, направленное на обмен опытом в сфере корпоративного устойчивого развития и совместное продвижение инициатив в сфере защиты окружающей среды.
"Зенит" стал частью международной платформы Forever Green, цель которой - продвижение и поддержка экологических инициатив.
С 2021 года "Зенит" и "Газпром Арена" развивают программу эко-стадиона, реализуя проекты в области защиты окружающей среды.
Напомним, "Зенит" проиграл "Бетису" в первом стыковом матче Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:3. В составе сине-бело-голубых голы забили нападающий Артем Дзюба и полузащитник Малком. Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье. Стартовый свисток на стадионе "Бенито Вильямарин" прозвучит в 23:00 мск.
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
"Зенит" и "Бетис" заключили соглашение об экологическом сотрудничестве
Футбольные клубы "Зенит" и "Бетис" заключили соглашение, рассчитанное на два игровых сезона.
Фото: ФК "Зенит"