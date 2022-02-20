- Антон Миранчук сейчас постепенно восстанавливается и набирает форму. На данный момент его возвращение в общую группу планируется во время мартовской паузы на игры сборных, - передает слова пресс-службы "Локомотива" Sport24.
26-летний полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в последний раз выходил на поле в составе "железнодорожников" 15 августа 2021 года, всего на его счету 5 матчей и 1 результативная передача за клуб в текущем сезоне. В течение осени футболист восстанавливался после повреждения сухожилия. "Локомотив" по итогам осенней части чемпионата занимает шестое место в турнирной таблице с 28 очками в 18 матчах.
В "Локомотиве" назвали сроки возвращения в общую группу Антона Миранчука
26-летний полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук должен вернуться в строй после тяжелой травмы в конце марта 2022 года.
Фото: ФК "Локомотив"