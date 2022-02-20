Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер собирается посетить товарищеский матч между "Ростовом" и "Краснодаром", который пройдет сегодня в испанской Марбелье, сообщают СМИ.
По данным источника, норвежский тренер планирует взглянуть на игру своего соотечественника - новичка "Краснодара" 22-летнего форварда Эрика Ботхейма, а также поговорить с наставником черно-зеленых Даниэлем Фарке, который ранее тренировал клуб Английской премьер-лиги "Норвич Сити".
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: Сульшер намерен посетить матч "Ростов" - "Краснодар"
По данным источника, экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" норвежец Уле-Гуннар Сульшер планирует присутствовать на контрольной игре "Ростов" - "Краснодар".
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