"Сделка закрыта. Все будет официально объявлено через пару часов", - сказал Коллиньон.
Опорный полузащитник Жан-Филипп Гбамен выступает за "Эвертон" с 2019 года. В состав "ирисок" он перешел из "Майнца". В текущем сезоне 26-летний ивуариец провел 5 матчей во всех турнирах, на его счету 1 голевая передача. Контракт Гбамена с "Эвертоном" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро.
Ранее появилась информация, что "армейцы" попытаются подписать контракт с игроком до 22 февраля, когда закроется трансферное окно в России.
Источник: Sport24
Агент: сделка по переходу Гбамена в ЦСКА закрыта
Агент Бернард Коллиньон, представляющий интересы полузащитника "Эвертона" Жана-Филиппа Гбамена, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в ЦСКА.
Фото: Getty images