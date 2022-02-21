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Группа клубов РПЛ намерена инициировать внеочередное общее собрание по лимиту

Клубы РПЛ намерены созвать внеочередное общее собрание для обсуждения ситуации с новым форматом лимита на легионеров.
Фото: РПЛ
Ранее появилась информация, что РФС согласовал с Министерством спорта РФ новый формат лимита на легионеров в РПЛ. Лимит вступит в силу уже со следующего сезона. Согласно новым правилам, клубы РПЛ смогут включить в заявку до 13 иностранцев. При этом на поле одновременно смогут выходить 8 из них.

Также команды обяжут заявлять минимум 4-х воспитанников клуба. При этом будет введен "налог на легионеров", средства от которого будут получать клубы, использующие молодых российских футболистов.

По информации источника, аргументация клубов следующая: общее собрание в прошлом году обсуждало различные форматы лимита, но не согласовывало ни один из них, клубы удивлены тем, что якобы со стороны РПЛ есть одобрение нового формата лимита.

Отмечается, что на этой неделе клубы обратятся в РПЛ с запросом об информации по новому лимиту и после изучения созовут внеочередное общее собрание.

Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.

Источник: РБ Спорт

Источник: РФС обсудит вариант с увеличением числа легионеров в заявке клубов РПЛ до 13 человек


Теги: РПЛ
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