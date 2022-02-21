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Агент полузащитника "Лестера" Менди прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА

Ахмед Эгал, агент полузащитника "Лестера" Нампалиса Менди, прокомментировал информацию о том, что футболист может перейти в ЦСКА.
Фото: Getty images
Ранее об этом сообщил журналист Игнасио Генуарди.

"ЦСКА интересуется Нампалисом Менди? Это фейк ньюс", - сказал Эгал.

Опорный полузащитник Нампалис Менди перешел в "Лестер" в 2016 году из "Ниццы". В текущем сезоне 29-летний сенегалец провел всего один матч за первую команду "лис" - он сыграл в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против "Брайтона".

Контракт Менди с "Лестером" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.

ЦСКА в турнирной таблице Российской Премьер-лиги занимает 4-е место, в активе москвичей 30 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Березуцкого проведут 26 февраля - в гостях ЦСКА сыграет со "Спартаком".


Теги: Лестер ЦСКА Российские трансферы АПЛ
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