Ранее об этом сообщил журналист Игнасио Генуарди.
"ЦСКА интересуется Нампалисом Менди? Это фейк ньюс", - сказал Эгал.
Опорный полузащитник Нампалис Менди перешел в "Лестер" в 2016 году из "Ниццы". В текущем сезоне 29-летний сенегалец провел всего один матч за первую команду "лис" - он сыграл в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против "Брайтона".
Контракт Менди с "Лестером" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.
ЦСКА в турнирной таблице Российской Премьер-лиги занимает 4-е место, в активе москвичей 30 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Березуцкого проведут 26 февраля - в гостях ЦСКА сыграет со "Спартаком".
Агент полузащитника "Лестера" Менди прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА
Ахмед Эгал, агент полузащитника "Лестера" Нампалиса Менди, прокомментировал информацию о том, что футболист может перейти в ЦСКА.
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