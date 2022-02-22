"Мы сказали слова благодарности Игорю Черевченко, его штабу. Наше сотрудничество завершилось. Черевченко выполнил задачу прошлого сезона, сохранил клуб в РПЛ с лучшим результатом за всю историю, но время идёт. Причина расторжения контракта заключается в том, что у нас была краткосрочная договорённость. Но на тот момент приняли решение, чтобы Игорь Геннадьевич вернулся к нам, руководил командой четыре игры", - цитирует Терюшкова "Чемпионат".
Напомним, сегодня "Химки" объявили о расторжении контракта с Черевченко по обоюдному согласию. Ранее специалист уже покидал клуб в октябре прошлого года, но вернулся месяц спустя. Сообщалось, что это связано с неспособностью "Химок" заплатить ему неустойку за расторжение контракта в связи с финансовыми проблемами клуба.
Черевченко (до первого ухода) возглавлял "Химки" с 2020-го года. Ранее он также тренировал тульский "Арсенал", "Балтику" и "Локомотив".
Также сегодня в СМИ сообщалось, что главным кандидатом на замену Черевченко является Сергей Юран, который в позапрошлом году выводил "Химки" в РПЛ.
Терюшков: причина расставания с Черевченко заключается в том, что у нас была краткосрочная договоренность
Член наблюдательного совета "Химок" прокомментировал уход из клуба главного тренера Игоря Черевченко.
Фото: Матч ТВ