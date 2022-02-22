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Источник: "Локомотив" отдаст за Сведберга 4.5 млн евро плюс бонусы в размере 2.5 млн

Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за шведского полузащитника "Хаммарбю" Виллиота Сведберга.
Фото: ФК "Хаммарбю"
По данным источника, клубы уже договорились о предстоящем трансфере. "Локомотив" выкупит футболиста, но оставит его в аренде до лета. Швед обойдется "железнодорожникам" в 4.5 млн евро. Также еще 2.5 млн евро клуб может заплатить в виде бонусов.

Напомним, информация о возможном переходе Сведберга впервые появилась вчера. Шведский футболист выступает на позиции центрального полузащитника. 1 февраля ему исполнилось 18 лет.

В прошлом сезоне Сведберг дебютировал за основную команду "Хаммарбю". На его счету 19 матчей, в которых он отличился двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость шведа в 1,8 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"


Теги: Локомотив Хаммарбю Российские трансферы
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