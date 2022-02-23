Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА попал под санкции со стороны США в числе дочерних структур ВЭБ. Американские власти составили новые санкционные списки в связи с кризисом на Украине.
"Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, а наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что "спорт должен находиться вне политики", - приводит слова Бабаева "СЭ".
ЦСКА ушел на зимний перерыв в РПЛ на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды Алексея Березуцкого 30 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 8 зачетных баллов.
В первом матче после возобновления сезона "армейцам" предстоит московское дерби со "Спартаком". Встреча состоится в субботу, 26 февраля. Обслуживать эту встречу будет бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение США ввести санкции в отношении клуба.
Фото: ТАСС