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Федотов: РФС подставил Мешкова, назначив его на дерби "Спартак" - ЦСКА

Бывший судья Игорь Федотов считает, что РФС ошибся, назначив Виталия Мешкова главным арбитром матча 19-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА.
Фото: РФС
Эта игра пройдет в субботу, 26 февраля, на "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Помогать Мешкову буду Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервный судья - Антон Фролов. За систему ВАР ответственным будет Евгений Турбин, его ассистент - Антон Кобзев.

Ранее стало известно, что Мешков возглавил отдел подготовки судей Академии РФС. В задачи отдела подготовки судей входят обучение арбитров и ассистентов в рамках специализированных программ.

"Сложно ли настраиваться на дерби? Простому арбитру это несложно. Зная статус Мешкова, ему будет сложнее. Это не простой судья, а работник РФС, который будет работать с молодыми арбитрами Сейчас любая его ошибка будет проецироваться в РФС. По большому счету, Мешкова сейчас подставили. Теперь у него нет права на ошибку", - сказал Федотов.

По мнению Федотова, дерби "Спартак" - ЦСКА могли провести Кирилл Левников, Сергей Иванов или Павел Кукуян.

Источник: РБ Спорт

Мешков обслужит матч "Спартак" - ЦСКА и другие назначения судей на 19-й тур РПЛ


Теги: Мешков Федотов Спартак ЦСКА
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