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Юран: у меня устанавливается хороший контакт с игроками "Химок". Уверен, у нас все получится

Главный тренер "Химок" Сергей Юран ответил на вопрос о том, как прошло его знакомство с командой.
Фото: "Химки"
Юран отметил, что у него устанавливается хороший контакт с футболистами "Химок". Также он заявил, что команда проделала большую работу на сборах.

"С некоторыми ребятами я ранее работал в "Химках" - так что с ними знакомиться не пришлось. В целом, считаю, с парнями устанавливается хороший контакт. Есть понимание, в каком состоянии команда находится. Считаю, игроки проделали на сборе большую работу в физическом плане. <...> Уверен, все получится. Идет нормальный рабочий процесс", - рассказал Юран.

Напомним, что о заключении контракта между Юраном и "Химками" было объявлено накануне. Соглашение рассчитано на полтора года. До этого Юран возглавлял "СКА-Хабаровск".

"Химки", набрав 14 очков, занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Юран Химки
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