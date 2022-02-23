Юран: у меня устанавливается хороший контакт с игроками "Химок". Уверен, у нас все получится

Главный тренер "Химок" Сергей Юран ответил на вопрос о том, как прошло его знакомство с командой.

Фото: "Химки"





"С некоторыми ребятами я ранее работал в "Химках" - так что с ними знакомиться не пришлось. В целом, считаю, с парнями устанавливается хороший контакт. Есть понимание, в каком состоянии команда находится. Считаю, игроки проделали на сборе большую работу в физическом плане. <...> Уверен, все получится. Идет нормальный рабочий процесс", - рассказал Юран.



Напомним, что о заключении контракта между Юраном и "Химками" было объявлено накануне. Соглашение рассчитано на полтора года. До этого Юран возглавлял "СКА-Хабаровск".



"Химки", набрав 14 очков, занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.



Источник: Юран отметил, что у него устанавливается хороший контакт с футболистами "Химок". Также он заявил, что команда проделала большую работу на сборах."С некоторыми ребятами я ранее работал в "Химках" - так что с ними знакомиться не пришлось. В целом, считаю, с парнями устанавливается хороший контакт. Есть понимание, в каком состоянии команда находится. Считаю, игроки проделали на сборе большую работу в физическом плане. <...> Уверен, все получится. Идет нормальный рабочий процесс", - рассказал Юран.Напомним, что о заключении контракта между Юраном и "Химками" было объявлено накануне. Соглашение рассчитано на полтора года. До этого Юран возглавлял "СКА-Хабаровск"."Химки", набрав 14 очков, занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.Источник: Спорт-Экспресс