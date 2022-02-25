Комбаров отметил, что ждет зрелищного футбола в московском дерби. Вместе с тем он допустил, что матч может получиться не особо ярким.
"Что касается завтрашнего дерби, то жду зрелищной игры, буду болеть за "Спартак" и ждать его победы. Может ли игра получиться неяркой? Футбол не всегда бывает с большим количеством моментов. Игру забывают, а результат остается. Самое главное - это результат", - сказал Комбаров.
Отметим, что матч 19-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА пройдет завтра, 26 февраля. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: РБ Спорт
Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча "Спартак" - ЦСКА
Фото: РИА Новости