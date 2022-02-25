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Губерниев - об игре "Спартака" с ЦСКА: я жду хорошего футбола. Таких матчей в России буквально несколько

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от встречи "Спартака" и ЦСКА в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: "СЭ"
Губерниев заявил, что ждет хорошего футбола в предстоящем матче.

"Всем хочется увидеть хороший футбол. Тем более "Спартаку" нужно набираться сил и наращивать мускул перед матчем с "Лейпцигом". Я жду хорошей борьбы, хорошего футбола! Таких матчей буквально несколько в Российской Федерации", - сказал Губерниев.

Отметим, что встреча "Спартак" - ЦСКА пройдет в субботу, 26 февраля. Начало матча запланировано на 19.00 по московскому времени.

"Спартак" располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ (23 очка). ЦСКА занимает четвертое место (30 очков).

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Губерниев ЦСКА Спартак
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